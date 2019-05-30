Долгожданную ледовую арену Пыть-Ях так и не получил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пыть-Яха после начала строительства физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной отказались от объекта и теперь пытаются отбиться в суде от 40-миллионного иска компании-подрядчика. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда ХМАО.

Из материалов суда следует, что УКС Пыть-Яха и компания «СУ-14» ждут результатов экспертизы, которая должна будет оценить размер убытков строителей в результате разрыва контракта. В беседе с корреспондентом «URA.RU» источник, близкий к мэрии Пыть-Яха, рассказал, что стройка спортивного комплекса была остановлена на этапе создания котлована. «Главная причина — несоответствие проектных решений фундаментов. Они оказались неподходящими для наших грунтов. В процессе строительства, конечно, допускается внесение изменений в проект. Но при условии, что оно не повлечет удорожание строительства более, чем на 10%. В этом случае такой уверенности не было, поэтому приняли решение о заморозке объекта», — сообщил инсайдер.

Компания-подрядчик «СУ-14» после этого посчитала, что вместе с упущенной выгодой ей причинен ущерб в 43 миллиона рублей, и подала иск в арбитражный суд ХМАО. Дозвониться до руководства фирмы корреспонденту «URA.RU» не удалось. Властям Пыть-Яха придется полностью отказаться от идеи строительства спортивного комплекса с ледовой ареной из-за неподходящего проекта, отметил инсайдер. По информации источника в мэрии, на этом месте может появиться досуговый комплекс с ледовой ареной внутри. «Но пока рано называть какие-то сроки начала строительства», — резюмирует собеседник агентства. Глава Пыть-Яха Александр Морозов не смог прокомментировать ситуацию «URA.RU», сославшись на занятость.