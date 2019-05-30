29 мая 2019

Россиянам объяснили, как можно выйти на пенсию по старым правилам

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 07:40
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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, руки, очки в руках, пенсия
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрастуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В Государственной думе РФ готовится законопроект, согласно которому клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту. Такую возможность получат только те россияне, которые заключили договор с НПФ в этом году.

«Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая», — пишут «Известия». В случае принятия инициативы право на негосударственные пенсии получат женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно. При желании граждане сами смогут установить пенсионный возраст, однако он не должен будет превышать существующие границы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Отмечается, что, если депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу до конца 2019 года.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, напоминает RT. Согласно вступившим в силу правилам, возраст, после которого россияне могут претендовать на пенсионные выплаты, увеличился на пять лет для мужчин и для женщин.

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