Россиянам объяснили, как можно выйти на пенсию по старым правилам

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Государственной думе РФ готовится законопроект, согласно которому клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту. Такую возможность получат только те россияне, которые заключили договор с НПФ в этом году.

«Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая», — пишут «Известия». В случае принятия инициативы право на негосударственные пенсии получат женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно. При желании граждане сами смогут установить пенсионный возраст, однако он не должен будет превышать существующие границы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Отмечается, что, если депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу до конца 2019 года.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, напоминает RT. Согласно вступившим в силу правилам, возраст, после которого россияне могут претендовать на пенсионные выплаты, увеличился на пять лет для мужчин и для женщин.