Россия ответила на обвинения США в секретных ядерных испытаниях

Россия категорически отвергла обвинения в испытании ядерного оружия Фото: depositphotos.com

Заявления США о том, что Россия не соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напоминают «хорошо спланированную атаку». Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения. Заявления США похожи на хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями», — цитирует RT дипломата. По его словам, Москва всегда призывала Вашингтон присоединиться к ДВЗЯИ, однако, судя по всему, США не намерены этого делать.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в проведении секретных ядерных испытаний, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». По его мнению, Россия не придерживается моратория на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал.