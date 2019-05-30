29 мая 2019

Россия ответила на обвинения США в секретных ядерных испытаниях

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 08:02
Размер текста
-
17
+
Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Россия категорически отвергла обвинения в испытании ядерного оружияФото: depositphotos.com

Заявления США о том, что Россия не соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напоминают «хорошо спланированную атаку». Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения. Заявления США похожи на хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями», — цитирует RT дипломата. По его словам, Москва всегда призывала Вашингтон присоединиться к ДВЗЯИ, однако, судя по всему, США не намерены этого делать.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в проведении секретных ядерных испытаний, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». По его мнению, Россия не придерживается моратория на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...