Аналитики назвали навык, который позволит получить прибавку к зарплате

Работники с дипломом бакалавра получают в среднем на 13% больше Фото: Илья Московец © URA.RU

Владение иностранным языком увеличивает доходы сотрудников российских компаний в среднем на 11%. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

Для тех, кто свободно владеет любым иностранным языком, прибавка к зарплате возрастает до 27%. Работники с дипломом бакалавра получают в среднем на 13% больше, а специалисты без диплома, но с иностранным языком — на 9% больше, сообщает RT.

При этом авторы исследования отмечают, что иностранный язык в основном влияет на зарплату руководителей высшего и среднего звена, в то время как представители рабочих профессий этой взаимосвязи, как правило, не ощущают. В 2007—2018 годах иностранный язык знали 20% россиян, большинство из них — на уровне ниже среднего, добавили аналитики, подчеркнув, что интерес к языкам в России остается слабым.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым почти у половины россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, напоминает «Национальная служба новостей». Также у 15% домохозяйств возникают проблемы с оплатой ЖКХ. По данным Высшей школы экономики, реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд.