Реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд

Вопреки ожиданиям правительства России, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 году продолжат снижаться. Об этом заявили экономисты «Высшей школы экономики» (ВШЭ) и РАНХиГС на заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton.
На протяжении 2014—2017 годов реальные доходы населения падали, в 2018 году они показали околонулевой рост — 0,1%, передает Росстат. При этом с 2013 года показатель сократился на 8,3%. Во втором квартале 2019 года тенденция сохранится, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, для экономики страны сохраняются глобальные риски, в частности, падение цен на нефть и новые антироссийские санкции. «Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — цитирует телеканал 360 экономиста.
«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — уточнил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. В первом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 0,5% после 2,7% в конце 2018 года. Однако Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%, а увеличение показателя реальных доходов населения — на 1%, пишет РБК.
Однако изменение показателя на 1% находится в пределах погрешности, пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам, для разговоров о реальном росте нужны значения в 3—4%. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3—4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план, согласно которому Россия к 2024 году войдет в пятерку крупнейших экономик мира, напоминает «Ридус». В документе говорится о снижении уровня бедности в два раза и ежегодный рост реальных доходов граждан.