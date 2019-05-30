29 мая 2019

В Екатеринбурге нашли 10 активистов для общения с властью по храму. Это раскололо протест

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:20
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, митинг, флаг россии, толпа, сквер на драме
Протесты в сквере длились неделюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Администраторы паблика «Парки и скверы Екатеринбурга» определились с составом активистов, которые будут участвовать в рабочей группе на площадке гордумы и обсуждать места для строительства собора Святой Екатерины. Правда, в списке оказались не все общественники, желающие быть лидерами протеста. «Забытые» оппозиционеры придумали собственный перечень.

В рабочей группе от «Парков и скверов» будут участвовать представители движения Анна Балтина и Ксения Бакланова, депутат гордумы Константин Киселев, архитектор Полина Иванова, историк Алексей Мосин, общественники Дмитрий Москвин и Екатерина Петрова. Компанию им также составили радиоведущий Александр Цариков, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, директор независимого исследовательского центра социальных технологий «Оптима» Наталья Маликова.

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В списке не оказалось екатеринбургского юриста Ивана Волкова, желающего быть лидером протеста. В разговоре с «URA.RU» Волков сказал, что подал от своего «Комитета в защиту сквера» совершенно другой список активистов для участия в рабочей группе, хотя и выступает против подобных встреч со властью.

«Мы сформировали список из 12 человек и три дня назад направили письмо [спикеру гордумы Игорю] Володину и [мэру Александру] Высокинскому. Ответа пока нет. Если нас не включат в группу, мы все равно придем на заседание», — заявил Волков.

В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные митинги из-за планов по строительству собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. После этого мэрия решила провести опрос среди горожан, чтобы выявить альтернативные площадки.

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