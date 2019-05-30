Профессор ТюмГУ обвиняет руководство университета в безосновательных увольнениях

Профессор пошел против своего вуза Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Профессора Тюменского государственного университета (ТюмГУ) покинули университет под разными предлогами. Об этом говорится в открытом письме профессора кафедры государственного и муниципального управления вуза Владимира Осейчука. Оно было опубликовано в соцсетях и прислано в редакцию «URA.RU».

По его версии, профессоров увольняют из-за преклонного возраста и недостаточного количества статей, размещенных в мировых научных журналах. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» преподаватель отметил, что за последние годы только из Института государства и права ТюмГУ ушли девять профессоров. При этом ни один новый принят не был. Также он обвиняет руководство вуза в непрозрачных конкурсах на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. «Главная цель, которая преследовалась этим письмом, учредить общероссийскую профессорскую ассоциацию. Сейчас все они разобщены», — говорит преподаватель.

В пресс-службе ТюмГУ «URA.RU» сказали, что в вузе нет возрастных ограничений для преподавателей, а публикации в признанных академическим сообществом международных журналах — это нормальная практика, а не внутренняя директива вуза. Также там отметили, что количество профессоров в университете только увеличивается. «В 2016 году их было 99, в 2017 — 106, в 2018 — 110, а за неполный 2019 год у нас их стало 113. Таким образом, Осейчук оперирует неподтвержденными цифрами и делает голословные заявления», — отметили в вузе.

Что касается нечестных конкурсов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, то в пресс-службе сказали, что они проводятся строго в соответствии с приказом Минобрнауки России, все решения кадровой комиссии принимаются путем открытого голосования.

По информации источника, знакомого с ситуацией, преподаватель обвиняет руководство ТюмГУ из-за страха потерять работу. «30 мая состоится кадровая комиссия. Осейчук побоялся конкуренции с другими кандидатами на позицию профессора кафедры в Институте государства и права и решил привлечь внимание общественности и СМИ к своей персоне. На данный момент у него нет ни одного выигранного гранта и публикаций в признанных мировым сообществом журналах», — сказал собеседник.