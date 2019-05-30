В Сургуте в рамках реновации полностью снесут самый проблемный район

Черный мыс должен кардинально изменить свой облик через несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов подписал инвестиционное соглашение о глобальной реновации самого проблемного и криминального района города — Черного мыса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы подписали соглашение с компанией „Строительный консалтинг“ и начинаем осваивать территорию, которая в комплексе занимает порядка 30 гектаров, она требует развития. Это крупный инвестиционный проект, в него будет вложено до пяти миллиардов рублей», — заявил на церемонии подписания соглашения Шувалов. Сейчас Черный мыс считается криминальным гетто с оптовками, частным сектором и аварийными домами, где живет много мигрантов. В ближайшие полгода-год инвестор займется разработкой полной концепции развития территории. К фазе строительства предприниматели намерены приступить ориентировочно спустя 2-3 года. В районе Черного мыса предполагается завершить строительство Югорского тракта (объездная дорога — прим. ред.), заново отстроить речной вокзал. На территории планируются к вводу новые жилые дома и социальные объекты (школы, детсады — прим.ред.)

Ранее этот же инвестор, который входит в группу компаний влиятельного клана сургутских предпринимателей Кандаковых, уже подписал с мэрией концессионное соглашение о строительстве парка культуры на территории бывшего рыбокомбината. Как считает руководитель компании «Строительный консалтинг», депутат думы Сургута Василий Птицын, в комплексе это дает толчок к новому витку развития всей восточной части города. «В районе Черного мыса нужно решать вопрос с переселением людей из некомфортного жилья. Там же, в восточной части города, в ближайшие годы должен появиться большой жилой микрорайон „Марьина гора“, и через Черный мыс нужно будет решать вопрос с прокладыванием дорог туда», — заявил Птицын.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об амбициях сургутских властей стать самым северным полумиллионным городом в России. Для этого за 10 лет в экономической столице Югры должны построить 3 млн квадратных метров жилья, что требует реконструкции существующих и возведения новых инженерных сетей. По подсчетам экспертов, речь идет о почти 6 млрд рублей. Ранее в Сургуте проходила стратегическая сессия, на которой представители общественности, бизнеса и властей пришли к выводу, что самым реальным механизмом является концессия в сфере ЖКХ.