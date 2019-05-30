Уральский город возглавил рейтинг мегаполисов, где ненавидят москвичей

Жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани больше остальных не любят москвичей. Такие данные публикует маркетинговое агентство Zoom Market.
Специалисты провели опрос россиян в 12 городах. Респондентам задавали три вопроса: «Как вы относитесь к столице и ее жителям?», «За что Вы их любите или не любите?», «Хотели бы вы переехать в Москву на постоянное место жительства?». По итогам «Рейтинг негативно настроенных к Москве городов» возглавил Екатеринбург. Второе и третье места поделили Санкт-Петербург и Казань. Помимо Екатеринбурга в список не любящих столицу вошли еще два уральских города — Челябинск и Пермь.
Больше половины (56%) негативно настроенных к столице россиян заявили, что «все деньги страны в Москве». Четверть недовольных (24%) сказали, что москвичи высокомерные, еще 20% отметили лень жителей столицы и их нелюбовь к людям из других регионов. Опрос проводился в мае методом интервью. Было опрошено 1440 респондентов.