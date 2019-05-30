Уральский город возглавил рейтинг мегаполисов, где ненавидят москвичей

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 13:47
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Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
Москвичей считают ленивыми и высокомернымиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани больше остальных не любят москвичей. Такие данные публикует маркетинговое агентство Zoom Market.

Специалисты провели опрос россиян в 12 городах. Респондентам задавали три вопроса: «Как вы относитесь к столице и ее жителям?», «За что Вы их любите или не любите?», «Хотели бы вы переехать в Москву на постоянное место жительства?». По итогам «Рейтинг негативно настроенных к Москве городов» возглавил Екатеринбург. Второе и третье места поделили Санкт-Петербург и Казань. Помимо Екатеринбурга в список не любящих столицу вошли еще два уральских города — Челябинск и Пермь.

Больше половины (56%) негативно настроенных к столице россиян заявили, что «все деньги страны в Москве». Четверть недовольных (24%) сказали, что москвичи высокомерные, еще 20% отметили лень жителей столицы и их нелюбовь к людям из других регионов. Опрос проводился в мае методом интервью. Было опрошено 1440 респондентов.

Фото: скриншот исследования агентства Zoom Market

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© Служба новостей «URA.RU»
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