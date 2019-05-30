Сын Кадырова снялся в турецком сериале. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 15:53
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., видеокамера, видео съемка
Какую роль сыграл Адам Кадыров в киноленте не уточняетсяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

«В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — приводит слова Ибрагимова портал «Чечня Сегодня». Он отметил, что сын главы Чечни хорошо учится в школе, занимается спортом и развивается во всех направлениях. Какую роль сыграл мальчик в киноленте, не уточняется.

«Воскресший Эртугрул» представляет собой турецкий исторический сериал, который начал выходить в 2014 году. По сюжету, события разворачиваются в XIII веке. Главный герой — отец основателя Османской империи Османа I Эртугрул-бей.

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