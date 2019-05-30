Суд вынес приговор «чеченскому киллеру», за которого вступался Кадыров

За Хасаева хлопотали многие известные люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев огласил приговор Мовсуру Хасаеву, который обвинялся в заказном убийстве. 29 мая коллегия присяжных заседателей признала Хасаева невиновным.

«Присяжные признали его невиновным. Сразу же Хасаев был освобожден. По закону решение присяжных обязательно для выполнения судьей. Сегодня оглашен приговор и Хасаев окончательно признан невиновным», — сообщила «URA.RU» Екатерина Масленникова, руководитель пресс-службы Свердловского областного суда.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Хасаева обвиняли в убийстве криминального авторитета Ашота Арутюняна в Екатеринбурге 28 мая 2011 года. По версии следствия, Хасаев стрелял и в охранников авторитета, но те убежали и спрятались в подвале. Лишь в 2017 году силовикам удалось установить личность киллера: спасшиеся охранники опознали его по фотографии. Хасаева задержали 16 января 2018 года в Аргуне и увезли в Екатеринбург.

В Чечне многие выступили в защиту Хасаева. Родственники Хасаева рассказывали «URA.RU», что Мовсур вообще не бывал в Екатеринбурге и в день убийства находился в селе Ведено на похоронах родственника, и его там видели более ста человек. Кроме того, из-за детской травмы одна нога Хасаева короче другой на шесть сантиметров, и он не может бегать, а по свидетельству очевидцев, киллер после убийства убежал.

За Хасаева вступились земляки, они даже планировали многотысячный митинг в Москве в его поддержку. В последний момент митинг отменили, но провели многодневные одиночные пикеты у зданий Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. В Екатеринбург для переговоров об улаживании дела приезжал заместителя министра внутренних дел Чечни — начальник полиции генерал-майор Апты Алаудинов, депутаты Госдумы от Чечни, омбудсмен Чеченской республики Нурджи Нухажиев. Все они доказывают невиновность Хасаева.

Свердловские силовики в свою очередь говорили, что на них «давят»: якобы представители Чечни уже предлагали им другого человека, который возьмет убийство на себя и согласен отсидеть за Хасаева. За следствием внимательно следил глава республики Рамзан Кадыров, оно было у него на контроле. На стороне Хасаева выступали три защитника, но в середине мая добавился четвертый адвокат Мурад Мусаев. Это личный друг и юрист Рамзана Кадырова. После вынесения оправдательного решения Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поблагодарил присяжных.