Ранее в здании располагался центр военно-патриотического воспитания. Уже тогда говорили о необходимости ремонта Фото: Анна Бояркина © URA.RU

Работники муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета школ №2 города Кургана» вынуждены работать в аварийном здании. Специалисты еще два года назад установили, что несущие стены находятся в плохом состоянии, однако в здании продолжают трудиться муниципальные служащие.

«Здание аварийное, на глазах разваливается. На некоторых сотрудников уже сыпалась штукатурка», — рассказали «URA.RU» работники центра на условиях анонимности. По их словам, весь персонал боится, что здание может обрушиться вместе с ними, однако никуда не обращаются, чтобы не лишиться работы. По словам собеседника агентства, строители также опасаются делать ремонт в здании и даже подгонять к нему машину.

В 2017 году Административно-техническая инспекция Кургана провела обследование этого здания, расположенного по улице Куйбышева, 49. «Установлено недопустимое состояние наружных несущих стен здания», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. 13 мая строители приступили к усилению наружных стен стальными обоймами. «В процессе выполнения подрядчиком ремонтных работ на объекте выявлены скрытые дефекты в виде деформации деревянных элементов ферм», — рассказали в мэрии.

В здании центра 22 мая провели совещание по дальнейшему ремонту. Принято решение запретить эксплуатацию некоторых рабочих кабинетов, установить ограждения с предупредительными надписями, а также разработать проект ремонта с учетом вновь выявленных дефектов. «Часть помещений второго этажа правого крыла здания закрыта, сотрудники учреждения переведены в другие помещения», — заявили в мэрии. Сами сотрудники при этом утверждают, что к настоящему времени условия труда для них не изменились, и они продолжают работать в помещениях, рядом с которыми идет ремонт.

Сотрудники центра бухучета опасаются, что здание может развалиться Фото: читатели «URA.RU»

В здании по улице Куйбышева, 49, долгое время располагалась школа №33. Сейчас этого учебное заведение ликвидировано. В 2015 году здесь открыли центр военно-патриотического воспитания, однако позже он переехал в другое помещение. Уже не первый год зданию требовался ремонт.