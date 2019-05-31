Суд арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых [экс-сенатор от Ямала и его брат] на сумму 282,2 млрд рублей. Информация об этом есть в материалах суда.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву в пределах 282 201 304 551 рублей», — говорится в опубликованном документе. Аналогичное решение вынесено в отношении Дмитрия Ананьева.

В эту сумму входят: доли в уставном капитале в нескольких компаниях, коллекция картин, самолёт Bombardier Challenger 650, банковские счета, земельные участки, квартиры и здания в Москве, а также четыре автомобиля (Lexus LX570, Mercedes-Benz GL 63 AMG, Ford Excursion, Cadillac Еscalade).

Арест имущества также коснулся и бывших руководителей Промсвязьбанка. 10 бывших топ-менеджеров временно лишены права распоряжаться имуществом, оцененное в 2,4 — 152 млрд рублей.