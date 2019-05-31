Суд арестовал имущество экс-сенатора Ямала и его брата на 282 млрд рублей. В списке — частный самолет, недвижимость и автопарк

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 01:14
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Суд арестовал имущество бывших совладельцев ПромсвязьбанкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых [экс-сенатор от Ямала и его брат] на сумму 282,2 млрд рублей. Информация об этом есть в материалах суда.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву в пределах 282 201 304 551 рублей», — говорится в опубликованном документе. Аналогичное решение вынесено в отношении Дмитрия Ананьева.

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В эту сумму входят: доли в уставном капитале в нескольких компаниях, коллекция картин, самолёт Bombardier Challenger 650, банковские счета, земельные участки, квартиры и здания в Москве, а также четыре автомобиля (Lexus LX570, Mercedes-Benz GL 63 AMG, Ford Excursion, Cadillac Еscalade).

Арест имущества также коснулся и бывших руководителей Промсвязьбанка. 10 бывших топ-менеджеров временно лишены права распоряжаться имуществом, оцененное в 2,4 — 152 млрд рублей.

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