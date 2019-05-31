Власти задумались о полном запрете тонировки автомобилей

Государственная дума и МВД задумались о полном запрете тонировки автомобилей. Такую возможность могут обсудить представители силового ведомства совместно с рабочей группой при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
Автором инициативы, как пишет РИА «Новости», стал депутат ленинградского Заксобрания Владимир Петров, который направил в МВД предложение полностью запретить тонировку частных машин для повышения уровня антитеррористической безопасности.
После этого журналисты направили правоохранителям соответствующий запрос. В ответе говорится, что ведомство участвует в рабочей рабочей группе по совершенствованию законов в области обеспечения безопасности дорожного движения при Госдуме. В рамках этой работы чиновники могут поднять вопрос о запрете тонировки.