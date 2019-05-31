30 мая 2019

Власти задумались о полном запрете тонировки автомобилей

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 05:58
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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Тонировку могут запретить в целях антитеррористической безопасностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная дума и МВД задумались о полном запрете тонировки автомобилей. Такую возможность могут обсудить представители силового ведомства совместно с рабочей группой при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Автором инициативы, как пишет РИА «Новости», стал депутат ленинградского Заксобрания Владимир Петров, который направил в МВД предложение полностью запретить тонировку частных машин для повышения уровня антитеррористической безопасности.

После этого журналисты направили правоохранителям соответствующий запрос. В ответе говорится, что ведомство участвует в рабочей рабочей группе по совершенствованию законов в области обеспечения безопасности дорожного движения при Госдуме. В рамках этой работы чиновники могут поднять вопрос о запрете тонировки.

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