«Жалею об одном»: Алена Кравец — о горьком опыте материнства

Сейчас Алена не поддерживает контакт с дочерью Фото: личный архив Алены Кравец

Светская дива Алена Кравец даже после пережитого скандала с приемной дочерью не жалеет о том, что в свое время удочерила девочку и подарила ей сказочную жизнь в особняке на Рублевке. В беседе с URA.RU Алена рассказала о единственном, что ее тревожит в этой истории.

«Я ни в коем случае не жалею, что решилась на удочерение. Я рада, что подарила брошенному больному ребенку здоровье и счастливое детство. 14 лет она жила с нами как принцесса во дворце, окруженная любовью и заботой. Жалею лишь, что она оказалась столь необитаемой, неблагодарной и непорядочной», — с сожалением призналась Кравец.

История с Даниеллой, для которой стал сюрпризом тот факт, что ее удочерили, обрастает новыми подробностями. Алена рассказывала, что поймала девочку на краже, после чего пыталась ее вылечить с помощью специалистов, но это не помогло.

Сейчас Даниелла узнала, кто ее настоящие родители. Отцом оказался обычный рабочий. Мать Светлана, которая встречалась с мужчиной до беременности всего три месяца, сейчас счастлива с новой семьей. При этом отношения с брошенной Даниеллой она налаживать не собираться и даже заблокировала ее номер. Для Алены этот факт не стал неожиданностью.

«Мать не тот, кто родил, а тот — кто вырастил. И ее мать — я. Биологическая мать не знала дочь всю ее жизнь и знать не хотела. Это чужие люди. Если уже тогда мать от дочки отреклась, то сейчас и подавно, потому что у каждого своя жизнь и менять ее никто из них не будет», — резюмировала Кравец в беседе с агентством.