Роструд напомнил, в каких случаях нужно сокращать рабочий день

Сотрудникам, которые работают в офисах, должна быть предоставлена питьевая вода и аптечка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роструд напомнил, что в жару работодатель должен обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте либо сократить рабочий день.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение RT. Помимо этого в жару сотрудникам, которые работают в офисах, должна быть предоставлена питьевая вода и аптечка.

Если температура достигает 29°С, то трудовой день должен быть сокращен на два часа. В случае, если показатель доходит до 30,5°С, сотрудники должны уйти раньше на четыре часа. Ведомство подчеркивает, что длительное нахождение в жарком помещении может вызвать тепловой удар, передает агентство Nation News.