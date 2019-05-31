В Прикамье начались массовые увольнения сотрудников МВД

В Нытве уволили седьмого сотрудника полиции за неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нытве (Пермский край) произошло седьмое за неделю увольнение сотрудника правоохранительных органов. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к местным силовикам.

Население города составляет всего около 18 тысяч человек. «В среду уволили двух сотрудников ГИБДД, а в четверг уволили еще и следователя одного. И всех по отрицательным мотивам», — сообщил «URA.RU» инсайдер. По информации собеседника агентства, именно уволенный следователь проводил обыск в квартире задержанного, которого в феврале 2019 года избили сотрудники уголовного розыска. При этом, по данным источника, увольнение произошло в тот момент, когда сотрудник находился в отпуске.

Увольнение сотрудников дорожной полиции инсайдер объяснил тем, что о них рассказал начальству один из водителей, которого они отпустили и не стали привлекать к ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Также, по мнению источника, к этому увольнению причастен сотрудник уголовного розыска, чья фамилия исчезла из выводов служебной проверки по факту избиения задержанного. При этом другой источник говорит, что увольнение сотрудников ГИБДД произошло «не из-за ремня безопасности». «Там ситуация еще более абсурдная», — пояснил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю направлен запрос с просьбой пояснить причины увольнения сотрудников.