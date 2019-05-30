Пермские полицейские, подозреваемые в избиении задержанного, пытаются уйти от наказания

По делу об избиении уволили свидетеля, а подозреваемый продолжает работать в полиции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фамилия сотрудника МВД, в кабинете которого избивали задержанного в отделе полиции Нытвы (Пермский край), исчезла из резолюции, составленной после служебной проверки. Об этом «URA.RU» сообщил источник из правоохранительных органов, знакомый с ситуацией.

«Все события, о которых писало „URA.RU“, проходили в кабинете сотрудника, чья фамилия „исчезла“ из выводов служебной проверки. Его не привлекли к ответственности. При этом его родственники и их знакомые зачем-то ходили договариваться с потерпевшим. Это же странно», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Эта информация также отражена в заключении служебной проверки (есть в распоряжении редакции).

При этом в заключении указана фамилия другого сотрудника, который является свидетелем по уголовному делу, возбужденному следственным комитетом по факту избиения (ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий»), утверждает источник агентства. «По делу об избиении проходят четыре подозреваемых. При этом один из подозреваемых продолжает работать в полиции, а по результатам служебной проверки почему-то увольняют свидетеля», — говорит инсайдер.

Собеседник агентства утверждает, что таким образом виновные оказывают влияние на ход расследования, а наказание могут понести те, кто не бил задержанного. «Если бы приехали проверяющие и провели независимые очные ставки, проверили всех участников событий на детекторе лжи, то подозреваемые были бы подозреваемыми, а свидетелей никто бы не стал увольнять», — говорит источник «URA.RU».

Агентство направило запросы в пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального управления СК России. На момент публикации ответы не поступили.