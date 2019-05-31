В России придумали средство против «полетов» детей из окон

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил родителям новорожденных устанавливать на окна квартир специальные ограничители, чтобы избежать выпадения детей. Такие средства безопасности необходимо выдавать гражданам сразу после рождения ребенка, считает врач.
«Была идея, когда новорожденного ребенка выписывают из роддома, выдавать родителям специальный набор для установки ограничителей на окна», — цитирует РИА «Новости» Рошаля. По его словам, в некоторых родильных домах «даже не выписывают», пока родители не установят защиту на окна. Доктор намерен потребовать обязательно ставить ограничители в окна строящихся домов, начиная со 2-го этажа. С такой инициативой он обратится в министерство строительства РФ.
Идею поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Детский омбудсмен заявила, что за четыре месяца этого года из окон выпали более 100 детей. 15 случаев закончились смертью. В прошлом году из окон выпало 905 детей. Например, в сентябре в Москве ребенок упал с высоты второго этажа и остался в живых, пишет «Национальная служба новостей».