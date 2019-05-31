Из психиатрического диспансера в Лысьве могут уволить около 50 сотрудинков Фото: depositphotos.com

Около пятидесяти сотрудников психоневрологического диспансера в Лысьве (Пермский край) могут остаться без работы из-за реорганизации медицинского учреждения. О возможности массового увольнения, которое может произойти до 1 октября, рассказала «URA.RU» начальник отдела кадров Лысьвинского психоневрологического диспансера Лидия Ивченко.

«Из-за присоединения нашего диспансера к краевому у нас, скорее всего, уволят 40 из 60 санитаров, а также весь административный персонал. Всего около 50 человек из 156 работающих сейчас может оказаться на улице. Это в городе, где не так много работы», — сообщила «URA.RU» Ивченко. О том, что диспансер и еще четыре психиатрические больницы в других городах края планируют присоединить к Пермской краевой психиатрической больнице сотрудники лысьвинского диспансера узнали 28 мая.

«Почему эта оптимизация должна идти за счет ухудшения положения нашего коллектива и пациентов? Мы не видим ни одного плюса в объединении. Только минусы», — заявила «URA.RU» Ивченко. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края пообещали рассказать о плюсах объединения и о числе сокращаемых ставок только после выходных. Также в ведомстве сообщили, что в 3 июня в Лысьву направится министр здравоохранения Пермского края.

Трудовой коллектив написал открытое письмо и адресовал его президенту России Владимиру Путину, губернатору Пермского края Максиму Решетникову, региональному министру здравоохранения Оксане Мелеховой, краевым парламентариям и общественности.