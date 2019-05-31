Депутаты не пошли на поводу у провокаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Нижневартовска проголосовали против проведения референдума о передаче коммунальных МУПов в аренду (концессии — ред.). Народные избранники пришли к выводу, что идея активистов, связанных с ЛДПР, противоречит федеральному закону, передает корреспондент «URA.RU».

Обсуждение проходило в присутствии общественников. К инициаторам почти сразу обратился депутат Василий Сочилин, упрекнувший их в популизме в пользу оппозиционеров.

«Вы, инициативная группа, выступающая за проведение референдума и против концессии, просто вводите людей в заблуждение, преследуя свои политические цели. ЛДПР там или еще кто за вами стоит, не важно. Не нужно использовать людей в своих целях! Не нужно обманывать!», — заявил депутат Василий Сочилин.

У инициаторов референдума не нашлось ни одного аргумента, доказывающего законность предлагаемого голосования о судьбе концессии, а депутаты объяснили — они руководствуются исключительно нормами права.

«Даже если мы каким-то образом сейчас проголосуем „за“ проведение референдума, тем самым преступив закон, и, предположим, прокуратура нас за это не накажет, то решение референдума все равно будет неисполнимо для администрации и ничтожно для концессионера, так как на частный бизнес решение референдумов не распространяется», — прокомментировал вице-спикер думы Нижневартовска Сергей Землянкин.

В итоге 22 депутата проголосовали против референдума, один — «за», а один народный избранник воздержался. По данным источников «URA.RU», в ЛДПР на такой исход событий не рассчитывали. «Вероятнее всего, планировалось использовать референдум на протяжении нескольких избирательных циклов — дестабилизировать обстановку в регионе этим прецедентом вплоть до губернаторских выборов», — считает собеседник, знакомый с планами либерал-демократов ХМАО.

Подобного мнения придерживается политолог Андрей Шуклин. «Было видно невооруженным взглядом, что всем этим руководят люди из ЛДПР. Оппозиция смотрится жалко. Они проиграли, но теперь продолжат пиариться уже на этом, преподнося законное решение думы города, как жест против воли народа. Подобными формулировками они снова доказывают свою несостоятельность как политической силы. Очевидно, что подобными провокациями они лишь отталкивают от себя и без того немногочисленных своих сторонников», — заключает Шуклин.

Как сообщало «URA.RU» ранее, общегородское обсуждение в Нижневартовске предлагалось провести по вопросу: согласны ли горожане с передачей МУП «Тепловодоканал» и МУП «Горводоканал» в рамках концессии третьим лицам.