Силовики попытались отправить Кагилева под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняемый во взяточничестве депутат гордумы Олег Кагилев вошел в пятерку самых богатых представителей седьмого созыва. Политик-бизнесмен задекларировал за 2018 год доход в 12,76 млн рублей.

До октября 2018 года Кагилев руководил управлением капстроительства региона, но был уволен оттуда на фоне подозрений в вымогательстве «отката» у директора компании «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко. 30 мая 2019 года следователи предъявили Кагилеву обвинения во взяточничестве и подали в Ленинский суд ходатайство о домашнем аресте депутата. Сегодня суд отказался ограничивать свободу Кагилева, сообщил «URA.RU» его адвокат Дмитрий Жикин.

В сведениях о заработках Кагилева говорится, что такую высокую сумму ему удалось получить за счет продажи автомобилей и накоплений. Дозвониться до самого депутата журналисту «URA.RU» не удалось.

Остальной топ-пять самых богатых депутатов гордумы выглядит так. На первом месте — единоросс Владимир Смирнов, владеющий торговым центром «Омега», с доходом в 115,9 млн рублей (на 1,7 млн рублей больше, чем в 2017 году). На втором месте оказался руководитель «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий — 35,3 млн рублей.

Третью строчку занял депутат Александр Колесников. Гендиректор «РЭМП Железнодорожного района» пока запомнился общественности только тем, что обозвал журналистов бестолочами и заявил, что «педофилы — это не маньяки». Но это не помешало ему заработать за 12 месяцев 27,17 млн рублей. На четвертом месте — депутат Алексей Вихарев, получивший доход в 16,5 млн рублей.