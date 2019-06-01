Трамп объявил о выдвижении на второй президентский срок

Дональд Трамп будет баллотироваться на второй президентский срок Фото: The White House © URA.RU

Президент США Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах американского лидера. Об этом он написал на своей странице в Twitter, отметив, что официальное заявление на публике прозвучит 18 июня в городе Орландо.

«Я объявлю о своём участии в гонке за второй срок президентства 18 июня в Орландо, Флорида, вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс», — написал Трамп на своей странице в Twitter. Также он добавил, что мероприятие состоится в «Эмвей-центр» на 20 тысяч мест, прикрепив к сообщению ссылку для покупки билетов.

Ранее, как напоминает RT, бывший вице-президент США Джо Байден официально начал избирательную кампанию. 59-е выборы американского лидера состоятся 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии о своем желании принять участие в президентской гонке, помимо Трампа, объявил экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.