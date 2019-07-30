«Черные лесорубы» год вывозят в Казахстан сотни кубометров леса из-под Екатеринбурга

Каждый грузовик везет примрено 30 кубометров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десятки гектаров леса вырубают у коттеджного поселка Рассоха под Екатеринбургом, сообщили читатели «URA.RU». На съемке, сделанной 29 июля, видно, что на трассу выезжают лесовозы с номерами Казахстана и Свердловской области.

Местный житель Михаил Б. рассказал «URA.RU», что лес начали вырубать год назад. «74 гектара леса были переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения и переданы в частные руки. Министерство природных ресурсов подтвердило нам, что лес рубят незаконно, но заявило, что выявить виновных не представляется возможным. Это странно, ведь мы передали им много фотографий лесовозов, где четко видны номера. Много машин из Казахстана», — рассказал Михаил Б.

Глава Белоярского, к которому относится Рассоха, сказал, что направил запрос в областной Департамент лесного хозяйства, так как у него были сомнения, что лес законно передан частнику. «Владелец участка пытался внести его в границы городского округа, чтобы потом строить на месте леса коттеджный поселок. Мы пока это притормозили, ждем ответ на запрос», — сказал «URA.RU» мэр Белоярского Андрей Горбов.

Свердловская природоохранная прокуратура также назвала вырубку леса незаконной и подала заявление на владельца участка в Верх-Исетский суд. В полиции сообщили, что просят местных жителей обратиться в ГУ МВД области на круглосуточный телефон доверия (343) 358-71-61, если они знают, кто из силовиков «крышует» этот незаконный бизнес. «Сыщики из подразделения собственной безопасности ускорят расследование. Как сообщил мне врио ОВД Заречного Александр Дудин, в этом году зарегистрированы три материала, связанные с лесом. По одному возбуждено уголовное дело по статье „Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере группой лиц“», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU