Бывший челябинский вице-губернатор перед ДТП 32 раза нарушил правила дорожного движения

Судя по количеству штрафов, записанных на автомобиль Андрея Косилова (справа), экс-чиновник оказался злостным нарушителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов до резонансного ДТП, в результате которого в больницу попали три человека, больше 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Большая часть штрафов — за превышение скорости (25 протоколов), проезд стоп-линии или на красный свет, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Автомобиль с госномером правительственной серии «ООО» Косилов приобрел и поставил на учет 6 августа 2015 года. Большая часть штрафов — фиксация нарушения камерами видеонаблюдения, то есть за рулем мог быть и не он.

Резонансное ДТП произошло 28 июля. Lexus экс-чиновника пошел на обгон в повороте направо и столкнулся на встречной полосе с Lada Vesta. На Косилова завели уголовное дело. Авария попала на видеорегистратор автомобиля, ехавшего следом за экс-чиновником. Пассажиры Lada Vesta госпитализированы с тяжелыми травмами. Косилов, его жена и внук серьезно не пострадали. Более того экс-чиновник заявил, что это водитель Lada Vesta спровоцировал аварию. Узнав об этом, один из пострадавших Владислав Коваленко заявил, что не хочет иметь никаких дел с Косиловым. Парень после операции находится в больнице. Водитель Lada Vesta Никита Лавров едва выжил. Его девушка 19-летняя Анастасия Вяткина остается в реанимации в состоянии комы.

Андрей Косилов с 1996 по 2010 годы был заместителем губернатора Петра Сумина. Уволился при приходе к власти Михаила Юревича и возглавил «Равис».