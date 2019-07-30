Выходец из ФСБ покинул влиятельный пост в правительстве Зауралья

Пост ответственного за связи со СМИ оказался вакантным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела взаимодействия со СМИ правительства Курганской области Владислав Лукин, который ранее являлся пресс-секретарем регионального ФСБ, покинул свой пост. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе губернатора.

«Владислав Лукин уволился в связи с переходом на новое место работы. Замещение должности пройдет в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе главы региона. По данным источников агентства, Владислав Лукин готовится устроиться на работу, не связанную с госструктурами. Также есть информация, что уже подобран кандидат на вакантное место, однако имя его пока не озвучивается.

Владислав Лукин занял пост начальника отдела взаимодействия со СМИ (должность является правопреемником бывшего начальника областного комитета по СМИ) в конце 2018 года после выхода на пенсию по выслуге лет из органов ФСБ.