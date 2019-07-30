Пожары уничтожат российскую тайгу уже через 10 лет

Масштабные лесные пожары, охватившие Сибирь, могут привести к полному уничтожению промыслового леса в России уже через десять лет. Об этом журналистам заявил эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.
«Если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», — сказал он в разговоре с газетой «Известия». При этом Кобяков подчеркнул, что в крупных пожарах погибает только треть деревьев, а большая часть выживает. Однако после воздействия высоких температур древесина становится непригодной для лесозаготовок.
Специалист добавил, что оценить полный объем ущерба от нынешних пожаров удастся только через несколько лет, потому что многие пострадавшие деревья погибают только спустя время. По данным WWF, в среднем в России каждый год пожары уничтожают 10 миллионов гектаров леса, уточняет телеканал 360.
На сегодняшний день площадь пожара в Сибири достигла 1,6 миллиона гектаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, куда, как пишет RT, были стянуты дополнительные силы МЧС.