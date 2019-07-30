Уголовное дело касается крупной партии конфискованных сигарет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в крупной партии контрабандных сигарет, переданных на уничтожение, вместо табака оказались опилки и пустые упаковки. Момент вскрытия упаковок заснял на видео представитель поверенной организации Росимущества Олег Дудич, который должен был забрать груз. В результате он оказался в СИЗО по обвинению в попытке продать партию конфискованного товара.

На записи, сделанной обвиняемым, видно, как девушки вскрывают коробки, из которых высыпаются пустые пачки из-под сигарет и опилки. Автор видео комментирует, что все происходит 2 августа 2018 года в здании склада судебных приставов в Петухово.

Представитель обвиняемого, пожелавший остаться неназванным, рассказал о странностях в уголовном деле, из-за которого Дудич более трех месяцев находится в следственном изоляторе. «Какой смысл было моему подзащитному снимать это все на видео, если у него были преступные замыслы?» — отмечает он. Как уточнил собеседник агентства, согласно предъявленным обвинениям, попытка продажи партии иностранному гражданину за миллион рублей произошла уже после данного эпизода — когда Дудич подписал документ об отказе принять сигареты.

В пресс-службе ФССП по Курганской области предложили обратиться за комментариями по делу в следственный комитет. «В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, Дудичу предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.