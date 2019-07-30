Захарова уличила власти Украины в безумии

Киевские власти демонстрируют свое «безумие», намереваясь открыть русскоязычный канал, чтобы убедить в неправоте отстаивающих право говорить по-русски на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это же надо додуматься: выделять средства для „покрытия“ русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский разрешён лишь для частного общения!», — написала она на своей странице в Facebook.
Захарова считает, что киевские власти зря решили «бороться за умы украинцев» на территории Донбасса и Крыма, пишут argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что на Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. С этой идеей еще во время своей предвыборной кампании выступал нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Тогда он предлагал создать украинский русскоязычный телеканал, который смог бы вещать в Крыму и Донбассе.
Осенью прошлого года украинский телеканал NewsOne, принадлежащий бизнесмену из окружения оппозиционного политика Виктора Медведчука, начали проверять на предмет пропаганды войны из-за размещения карты с Украиной без Крыма. 7 ноября 2018 года телеканал показал карту Европы в эфире передачи «Утро с NewsOne». На схеме Крым находился отдельно от территории Украины, что и послужило поводом для внеплановой проверки. Редакцию канала проверяют не только на предмет пропаганды войны, но и популяризации отдельных действий государства-агрессора.