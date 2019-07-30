Переход обозначили лишь дорожными знаками Фото предоставлено Алексеем Зарецким

В Кургане администрация города должна компенсировать вред здоровью, который получил сбитый на пешеходном переходе на ул. Омской молодой человек. Такое постановление вынес суд. Подробности дела об опасном переходе «URA.RU» сообщил представитель потерпевшего Алексей Зарецкий.

По словам правозащитника, пешеходный переход недавно перенесли в район дома 53 по ул. Омской, при этом не оборудовали, ограничившись лишь установкой знака. «Воткнули прямо в грязь», — описывает Зарецкий. На этом месте регулярно пешеходы попадают под колеса. Так, в мае 2018 года машина сбила 18-летнего Александра Амплеева, в результате он получил переломы и кровоизлияние в мозг. «Сын три дня был в коме, до сих пор восстанавливается», — рассказала мать пострадавшего.

После происшествия и жалоб ГИБДД выдало предписание администрации города устранить недочеты (занижение обочины), однако этого выполнено не было. В результате суд постановил, что мэрия должна возместить большую часть из суммы, присужденную пострадавшему (72 тысячи из общей суммы 120 тысяч рублей, остальное должен выплатить водитель).

Алексей Зарецкий возмущен, что ГИБДД не контролирует исполнение выданных предписаний. Он заявил, что намерен подать новые иски и привлечь виновных к ответственности за халатность.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГИБДД не удалось, на звонки корреспондента никто не ответил. Также не удалось оперативно получить комментарий в мэрии Кургана.