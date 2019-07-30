К жене лидера уральских хакеров Lurk пришли сотрудники ФСБ

К жене Константина Козловского — предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk — пришли с обысками сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД. Об этом во время очередного заседания в Кировском райсуде Екатеринбурга сообщил сам Козловский, передает корреспондент «URA.RU».
По его словам, силовики пришли в квартиру Анны Козловской 17 июля в 6:30 утра. «В квартиру ворвались сотрудники ФСБ, ОМОНа, следственного департамента МВД и компании BI.Zone Сбербанка. <…> Мотивация следователей была в том, что на странице в Facebook размещаются материалы, которые размещаться не должны», — рассказал Козловский.
В ходе обыска силовики изъяли несколько телефонов, два планшета, жесткий диск ноутбука и флешки с информацией по уголовному делу в отношении хакеров Lurk, рассказала «URA.RU» Анна Козловская, которая также является общественным защитником мужа. Она отрицает причастность к ведению страницы в Facebook, на которой с 2017 года выкладываются сообщения от имени Козловского.
«Прошу суд вынести определение о возвращении документов и информационных носителей, изъятых сотрудниками следственного департамента. Там содержались документы, которые используются для моей защиты», — ходатайствовал на суде Козловский. Однако председатель судейской тройки Лариса Шаньгина отклонила прошение.
В Кировском суде Екатеринбурга продолжаются слушания по делу хакерской группировки Lurk, лидером которой, по версии следствия, является екатеринбуржец Константин Козловский. Всего на скамье подсудимых 22 человека. Их подозревают в хищении у клиентов российских банков 1,2 млрд рублей с помощью компьютерного вируса Lurk. Ранее Козловский заявлял, что работал на Центр информационной безопасности ФСБ.