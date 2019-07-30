30 июля 2019
29 июля 2019

К жене лидера уральских хакеров Lurk пришли сотрудники ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по делу хакерской группы Lurk. Екатеринбург, козловский константин
По версии следователей, Константин Козловский является лидером хакерской группировки Lurk, похитившей 1,2 млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Суд над бандой хакеров Lurk, укравших у россиян 1,7 млрд рублей

К жене Константина Козловского — предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk — пришли с обысками сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД. Об этом во время очередного заседания в Кировском райсуде Екатеринбурга сообщил сам Козловский, передает корреспондент «URA.RU».

По его словам, силовики пришли в квартиру Анны Козловской 17 июля в 6:30 утра. «В квартиру ворвались сотрудники ФСБ, ОМОНа, следственного департамента МВД и компании BI.Zone Сбербанка. <…> Мотивация следователей была в том, что на странице в Facebook размещаются материалы, которые размещаться не должны», — рассказал Козловский.

В ходе обыска силовики изъяли несколько телефонов, два планшета, жесткий диск ноутбука и флешки с информацией по уголовному делу в отношении хакеров Lurk, рассказала «URA.RU» Анна Козловская, которая также является общественным защитником мужа. Она отрицает причастность к ведению страницы в Facebook, на которой с 2017 года выкладываются сообщения от имени Козловского.

«Прошу суд вынести определение о возвращении документов и информационных носителей, изъятых сотрудниками следственного департамента. Там содержались документы, которые используются для моей защиты», — ходатайствовал на суде Козловский. Однако председатель судейской тройки Лариса Шаньгина отклонила прошение.

В Кировском суде Екатеринбурга продолжаются слушания по делу хакерской группировки Lurk, лидером которой, по версии следствия, является екатеринбуржец Константин Козловский. Всего на скамье подсудимых 22 человека. Их подозревают в хищении у клиентов российских банков 1,2 млрд рублей с помощью компьютерного вируса Lurk. Ранее Козловский заявлял, что работал на Центр информационной безопасности ФСБ.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...