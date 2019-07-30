В «Гринпис» дали совет властям в ответ на идею бомбить горящую тайгу в Сибири

Тушение лесных пожаров с помощью бомб до сих пор нигде широко не применяется, заявил «URA.RU» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. Он назвал глупостью соответствующее предложение депутата Заксобрания Алтайского края Евгении Боровиковой и предложил направить средства спасателям.
«Глупость. Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И это как раз могут сделать депутаты», — подчеркнул Куксин. Он уточнил, что сейчас в Сибири тушат только 3,5% пожаров.
Эксперт пояснил, что нет никаких доказательств того, что сбрасывание бомб является эффективным средством против пожаров. Куксин считает, что на Западе экспериментируют с бомбами, так как у властей есть на это «лишние деньги».
Как писало «URA.RU», ранее депутат от ЛДПР отметила, что в Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. «При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами», — написала Боровикова в Facebook. Ее возмутило то, что подобные бомбы «разработали еще в Советском Союзе», а у российских властей «нет денег на такие действия».
Площадь пожара в Сибири в настоящий момент превышает 2,7 миллиона гектаров. По данным МЧС России, в 50 регионах страны введен особый противопожарный режим. В 24 субъектах действует особый режим, там установлены дополнительные меры безопасности.