30 июля 2019

В «Гринпис» дали совет властям в ответ на идею бомбить горящую тайгу в Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, самолет, музей ввс, бомба
Эффективность тушения пожаров с помощью бомб не доказанаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тушение лесных пожаров с помощью бомб до сих пор нигде широко не применяется, заявил «URA.RU» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. Он назвал глупостью соответствующее предложение депутата Заксобрания Алтайского края Евгении Боровиковой и предложил направить средства спасателям.

«Глупость. Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И это как раз могут сделать депутаты», — подчеркнул Куксин. Он уточнил, что сейчас в Сибири тушат только 3,5% пожаров.

Эксперт пояснил, что нет никаких доказательств того, что сбрасывание бомб является эффективным средством против пожаров. Куксин считает, что на Западе экспериментируют с бомбами, так как у властей есть на это «лишние деньги».

Как писало «URA.RU», ранее депутат от ЛДПР отметила, что в Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. «При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами», — написала Боровикова в Facebook. Ее возмутило то, что подобные бомбы «разработали еще в Советском Союзе», а у российских властей «нет денег на такие действия».

Площадь пожара в Сибири в настоящий момент превышает 2,7 миллиона гектаров. По данным МЧС России, в 50 регионах страны введен особый противопожарный режим. В 24 субъектах действует особый режим, там установлены дополнительные меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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