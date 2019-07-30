Ямальским госслужащим начнут платить за поездки на личном автомобиле

Максимальная сумма компенсации за использование личного авто составит три тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала утвердили условия для выплаты компенсации госслужащим за использование личного транспорта в служебных целях. Проект документа был опубликован на сайте окружного правительства 30 июля.

«Компенсация и возмещение расходов производятся в случае использования гражданским служащим личного транспорта в служебных целях, если служебная деятельность гражданского служащего имеет разъездной характер, и при отсутствии возможности обеспечения его в установленном порядке служебным транспортом», — говорится в постановлении. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Для того, чтобы претендовать на выплаты, госслужащий должен будет предварительно согласовать использование транспорта со своим руководителем и предоставить документы на машину и маршрутный лист. Отмечается, что компенсация будет выплачиваться раз в месяц, а максимальная ее сумма составит три тысячи рублей (за автомобиль с двигателем более 2000 кубических сантиметров) плюс расходы на топливо.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что постановление является частью реализации федерального законодательства. «Должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, работодатель не может обеспечить его (сотрудника, — прим.ред.) служебным транспортом. Во-вторых, должен быть разъездной характер работы. Речь не о разовой поездке, а о постоянных, систематических. Например, орган госвласти в течение месяца проводит рейдовые мероприятия, и сотрудник вынужден передвигаться на личном авто или мотоцикле», — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что норма существовала и раньше, но за последние четыре года компенсация не выплачивалась ни разу.