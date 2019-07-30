Никиту Лаврова, сидевшего за рулем Lada Vesta и пострадавшего от столкновения с внедорожником Lexus под управлением бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, доставили вертолетом в Челябинск. Он находится в областной больнице, сообщил «URA.RU» друг пострадавшего Марк Низамов.
«Никите сделали операцию, увезли в Челябинск и ввели в искусственную кому», — рассказал Низамов. Вертолет прибыл из Миасса, где в одной из больниц был Лавров. В областном минздраве подтвердили «URA.RU», что из-за ухудшения состояния пострадавшего в ДТП транспортировали в Челябинскую областную больницу.
Еще одна пострадавшая, Анастасия Вяткина, остается в состоянии комы. «Прогнозы неутешительные», — сообщили «URA.RU» ее друзья. Третий пострадавший, Владислав Коваленко, находится в госпитале Екатеринбурга.
ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля в 14 часов 10 минут. Внедорожник Косилова выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали три человека, находившиеся в отечественном авто. В отношении Косилова возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в полицейский главк региона.