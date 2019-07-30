Андрей Литовка (по центру) пообещал «наказать» оппонента в соцсетях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Представитель Пермской епархии Андрей Литовка устроил перепалку в Facebook в комментариях под его постами о блогере Алексее Навальном. В ответ на одно из сообщений Литовка пообещал автору наказание за негативные высказывания в адрес церкви.

Накануне Литовка разместил в своем Facebook запись, посвященную госпитализации Навального. «Диарея и точка! Диарея — это один из самых распространенных симптомов расстройства кишечника», — пошутил Литовка. Отвечая на сообщение в защиту Навального, он написал: «Сразу видно пермячек! В мозгах помойка либеральная!»

«Вы исключительно оскорблениями решили свою позицию обосновывать?» — спросил у него Александр Филипьев. «Молодой человек, увольте! Но вы закончили какую-то пермскую шарагу. <…> Будешь хулить церковь — поймаю и посажу. А ты поймаешься, так как, видно, глуповат», — ответил ему Литовка. «Грань тоже надо видеть», — вмешался в разговор Дмитрий Андреев. «С этими людьми лучше не либеральничать», — заявил Литовка.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Литовка отметил, что посты в Facebook — его «личное мнение». «Это же не официальная страница епархии. Я как гражданин могу высказывать свое мнение по поводу событий», — прокомментировал он, заявив, что активность в соцсетях не может навредить имиджу епархии.