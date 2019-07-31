Резкий рост урожая овощей в российских теплицах ожидают в Минсельхозе. Прогнозируется, что благодаря выращенным в теплицах огурцам и помидорам удасться сдержать рост цен на овощи до конца года.
Урожай тепличных овощей, как сообщили «Известиям» в минсельхозе в этом году вырастет на 38% и составит 1,4 млн тонн — это рекордный уровень за последние 10 лет. В ведомстве отметили, что за последние 4 года в стране построили и модернизировали более одной тысячи га высокотехнологичных теплиц,
из них по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 350 га.
«Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%», — отметили в пресс-службе министерства.
«Новый урожай тепличных овощей может продлить сезон низких цен на рынке, а также смягчить сезонный скачок», — отметила глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.
В Минсельхозе отметили, что овощеводство больше не нуждается в поддержке и способно развиваться самостоятельно.