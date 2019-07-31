30 июля 2019

В стране ждут рекордный урожай. «Сможем продлить сезон низких цен»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро». Свердловская область, поселок Садовый, помидоры, урожай, огород, теплица
В теплицах вырастили большое количество помидор и огурцовФото: Анна Майорова © URA.RU

Резкий рост урожая овощей в российских теплицах ожидают в Минсельхозе. Прогнозируется, что благодаря выращенным в теплицах огурцам и помидорам удасться сдержать рост цен на овощи до конца года.

Урожай тепличных овощей, как сообщили «Известиям» в минсельхозе в этом году вырастет на 38% и составит 1,4 млн тонн — это рекордный уровень за последние 10 лет. В ведомстве отметили, что за последние 4 года в стране построили и модернизировали более одной тысячи га высокотехнологичных теплиц,

из них по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 350 га.

«Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%», — отметили в пресс-службе министерства.

«Новый урожай тепличных овощей может продлить сезон низких цен на рынке, а также смягчить сезонный скачок», — отметила глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.

В Минсельхозе отметили, что овощеводство больше не нуждается в поддержке и способно развиваться самостоятельно.

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