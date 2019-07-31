Бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев сделал настоящий детектив из смерти своего отца. О том, что связывало его с родителем, Солнцев рассказал на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Отец Гогена Сергей Солнцев ушел из семьи, когда будущему шоумену было 10 лет. Он скончался от онкологического заболевания. Об этом экс-участник «Дома-2» узнал от своей крестной спустя год после похорон — мать Сонцева скрывала состояние отца и, по словам шоумена, отказалась помогать больному. Сергею Солнцеву пришлось занять полтора миллиона на операцию у некоего Александра Черноиванова. После смерти отца, по словам Гогена, Черноиванов забрал его квартиру, поскольку долг так и не был выплачен.
«Я начал собственное расследование, чтобы вернуть вещи из детства, связанные с отцом, из его квартиры, которую заняли посторонние мне люди», — заявил Солнцев в программе.
Ранее 38-летний Солнцев и его 64-летняя жена Екатерина Терешкович устроили драку на шоу Малахова, где обсуждали свой брак. После этого выпуска «Прямого эфира» зрители потребовали закрыть шоу.