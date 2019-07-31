В Киеве призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша заявил журналистам, что знает, как нужно решить конфликт в Донбассе. По мнению силовика, следует убивать всех, кто взял в руки оружие.
«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — сказал Голомша в эфире телеканала «112 Украина». Правоохранитель добавил, что колаборантам следует уехать в Россию.
Война на востоке Украины началась после смены власти в Киеве в 2014 году. Донецкая и Луганская области заявили о независимости, после чего официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.
Ранее российский сенатор Константин Косачев заявил, что войну в Донбассе может остановить воля Евросоюза, напоминает «Национальная служба новостей».