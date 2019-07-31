30 июля 2019

В Киеве призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, солдат, автомат, донецкая народная республика, днр, ополченец
Замгенпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким действиямФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша заявил журналистам, что знает, как нужно решить конфликт в Донбассе. По мнению силовика, следует убивать всех, кто взял в руки оружие.

«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — сказал Голомша в эфире телеканала «112 Украина». Правоохранитель добавил, что колаборантам следует уехать в Россию.

Война на востоке Украины началась после смены власти в Киеве в 2014 году. Донецкая и Луганская области заявили о независимости, после чего официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.

Ранее российский сенатор Константин Косачев заявил, что войну в Донбассе может остановить воля Евросоюза, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Общество Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...