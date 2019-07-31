Осужденного полпреда свердловского губернатора пристегнули наручниками к кровати

Врачи отказываются сообщать диагноз Астахова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке полпреда свердловского губернатора

Глава Южного управленческого округа Свердловской области 67-летний Михаил Астахов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, остается в больнице. Как сообщает издание Ku66.ru, чиновник пристегнут к кровати наручниками.

«Астахов был переведен из пятой больницы в третью, но врачи о его диагнозе отказываются говорить. Сейчас он чувствует себя хорошо, рядом с ним постоянно дежурит жена. Возможно, его выпишут к концу недели, и отправят в камеру», — рассказал «URA.RU» Юрий Морозов, защитник Астахова.

Ранее адвокат заявил, что «с учетом возраста и здоровья Астахова ему присудили не восемь лет колонии, а вынесли смертный приговор. Из колонии он уже не вернется». Морозов уже подал апелляционную жалобу на приговор, которая будет рассмотрена в Свердловском областном суде.

Астахов осужден за получение взятки — «отката» 3% от суммы контракта от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова. Будучи в то время мэром Каменска-Уральского, Астахов получил взятку (часть деньгами, а часть машиной Toyota Venzа) на сумму 6 млн 469 тысяч рублей. Прокурор просил для бывшего мэра восемь лет условно, но судья приговорила его к реальному сроку. Через несколько часов после приговора Астахов упал в обморок и его госпитализировали.