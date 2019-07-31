Экс-начальник зауральских колоний, обвиненный во взятках, ждет решения своей участи

Приговор по делу бывшего начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова могут вынести в сентябре. В августе начнется одна из заключительных стадий судебного процесса — прения сторон, сообщили «URA.RU» собственные источники.
«После прений сторон судья удалится в совещательную комнату. В сентябре процесс должен завершиться», — рассказал собеседник агентства.
«Очередное заседание по делу Ильясова назначено на 2 августа», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского суда. Ожидается, что в этот день будут исследовать часть вещественных доказательств, а также зададут вопросы по некоторым показаниям, которые ранее давал Ильясов. Прения сторон, по данным пресс-службы суда, действительно могут начаться в конце августа.
Уголовное дело Ильясова поступило в городской суд Кургана в июле 2018 года. Бывшего силовика обвиняют в нескольких преступлениях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ч. 1 и 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата). С ноября 2017 года он находился под домашним арестом, однако позже его отпустили под подписку о невыезде. По делам, связанным с Ильясовым, за решетку уже отправились бизнесмен Сергей Двойников и бывший сотрудник УФСИН Дмитрий Шумилов.