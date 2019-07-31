Текслер пригласил федерального эксперта решать главную проблему Челябинска и Магнитки

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании экологического совета при главе региона. Его руководителем стал председатель Российского экологического общества, зампред Общественного делового совета нацпроекта «Экология» при Минприроды РФ Рашид Исмаилов.
«Главный критерий нашей работы — удовлетворенность населения экологической ситуацией. Мы не можем кивать на прежнее руководство. Хочу поблагодарить флагманов экономики области за готовность сотрудничать», — заявил Текслер на совещании 31 августа, передает корреспондент «URA.RU».
Представляя Исмаилова, Текслер отметил, что ждет от него предложений по составу структуры: в ней должны быть эксперты мирового уровня, представители общественности и бизнеса.
Исмаилов заверил, что намерен работать с предприятиями и экспертами. «Работа существовавшего экосовета должного эффекта не принесла. Чиновников в таком органе не должно быть. Функционал совета: общественная экспертиза экологических правовых актов, публичные обсуждения и экспертизы, поддержка экологических экспертиз», — сказал он.
Региональный экосовет появился в области осенью 2014 года по распоряжению экс-главы региона Бориса Дубровского, который его возглавил. Однако очень быстро работа структуры сошла на нет.
В рамках инициированного президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Экология» планируется снизить уровень загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске к концу 2024 года минимум на 20%.