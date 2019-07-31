На Кипр уходят активы Сергея Студенникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский бизнесмен Сергей Студенников, стоимость активов которого оценивается в несколько миллиардов рублей, продолжает вывод фирм алкосети «Красное& Белое» из России. В последние несколько дней оформлен перевод в оффшоры на Кипр шести фирм, в том числе из Свердловской и Челябинской областей.

Согласно базе данных СБИС, в ЕГРЮЛ зарегистрирован перевод в компанию «АМЕЛИОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Кипр) таких предприятий, как «Лабиринт-Екатеринбург», «Авангард», «Апогей» и «Сателлит» (Свердловская область), «Аврора» и «Альфа-Курган» (Челябинская область). За рубеж выведены фирмы, которые не только торгуют алкогольной продукцией, но и занимаются перевозками.

Теперь у Студенникова в России осталось 19 фирм и ИП. На его жену, чьи активы также выводятся на Кипр, зарегистрировано три российских фирмы. Всего за рубеж Студенниковы вывели более трех десятков активов.

Весной «К& Б» объявило о слиянии с двумя его конкурентами, компаниями «Дикси» и «Бристоль». Ранее в фирмах прошли обыски. Вывод активов на Кипр эксперты связывают с попыткой бизнесмена снизить налоговую нагрузку.

Одна из фирм Екатеринбурга теперь на Кипре СКАН: СБИС