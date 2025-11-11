Аномально теплый ноябрь в Прикамье продолжится: впереди — потепление и дожди

Первая декада ноября оказалась на 4 градуса теплее нормы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первая декада ноября в Пермском крае оказалась теплее нормы на 2-4 градуса, принеся обильные осадки и необычный снегодождевой паводок, а уже к концу недели регион ждет новая мощная волна тепла с дождями. Об этом предупредили метеорологи.

«Итоги первой декады ноября в Пермском крае показали значительное превышение температурной нормы — от двух градусов на северо-востоке до четырех градусов на юго-западе региона. Осадков выпало много, хотя и меньше, чем в прошлом году: в Чердыни зафиксировано 62 мм (87% месячной нормы), в Перми — 37 мм (65% нормы)», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Дожди и таяние снега значительно улучшили влажность почвы и вызвали резкий рост притока воды в Камское водохранилище — за сутки на 305 кубометров в секунду (более 25%). Это метеорологи характеризуют как слабый снегодождевой паводок.

Продолжение после рекламы

В четверг, 13 ноября, антициклон уступит место циклону с осадками, переходящими в замерзающий дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -7…-2 градуса, в Перми около -5 градусов. Дневной прогрев слабый: -3…+2 градуса, в Перми около 0 градусов.

В пятницу и субботу ожидается новая мощная волна тепла с дождями, которая может усилить паводковую ситуацию. Аналогичные ноябрьские паводки наблюдались в 2010, 2013 и 2019 годах.

В пятницу, 14 ноября, температура воздуха повысится: ночью -3…+2 градусов, в Перми около 0 градусов, днем +1…+6 градус, в Перми около 5 градусов. В субботу 15 ноября ожидается пик тепла: ночью -1…+4 градуса, днем +1…+6 градусов при умеренных дождях и мокром снеге. Следующий период потепления прогнозируется 18-20 ноября.