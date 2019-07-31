МЧС направило «летающую лодку» для тушения горящей в Сибири тайги

Главное управление МЧС по Красноярскому краю направило самолет-амфибию Бе-200 на тушение лесных пожаров в регионе. Площадь возгораний на 31 июля составляет 1,6 млн га.
«Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара», — передает ТАСС со ссылкой на краевое министерство лесного хозяйства.
Бе-200 «Альтаир» («летающая лодка») используется при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, охране водных поверхностей, экологических миссиях, перевозке пассажиров и грузов. Машина способна взлетать с земли и воды.
По данным регионального ГУ МЧС, на территории края действует 111 лесных пожаров. Тушением занимаются 381 патрульная группа, в составе 771 человека и 381 единицы техники. В крае действует режим ЧС. Причины пожаров — природные. В регионе долго не было осадков, а температура воздуха держится на уровне 30 градусов.
Помимо Красноярского края, пожары бушуют в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Общая площадь возгораний составляет почти три млн га, напоминает «Национальная служба новостей».