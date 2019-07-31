Кассир украла из банка 10 млн и проиграла их в казино

Сотрудница «Запсибокомбанка» из Нефтеюганска украла из кассы финансового учреждения 10 млн рублей и скрылась. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации Нефтеюганска.
«Ее уже задержали, но украденных денег при ней не оказалось», — сообщил информатор агентства. В УМВД ХМАО факт кражи подтвердили, но сумму украденного уточнять не стали.
«Часть денег у женщины уже изъяли, все потратить она не успела», — добавил источник агентства из числа силовиков. Он же сообщил, что сотрудница банка большую часть украденных денег потратила в онлайн-казино. «Ее план был в том, чтобы сделать крупную ставку, выиграть, а утром вернуть украденное, оставшись с прибылью. Но что-то пошло не так», — иронизирует инсайдер.
В пресс-службе банка факт инцидента подтвердили. «Служба безопасности ПАО „Запсибкомбанк“ при активном сотрудничестве с правоохранительными органами г. Нефтеюганска установила и задержала всех участников противоправных действий, которые похитили денежные средства банка. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по изъятию и возвращению средств.», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе кредитного учреждения.
Ранее «URA.RU» писало о похожей истории: в Башкирии кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина украла из кассы 23 млн руб и сбежала с семьей. Деньги женщина вынесла в большой сумке. Нашли гражданку на съемной квартире в Татарстане.