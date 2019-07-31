Нехватка мест в школах Екатеринбурга вырастет в пять раз

В ближайшие шесть лет дефицит мест в школах Екатеринбурга может вырасти в пять раз и превысить показатель в 40 тысяч, заявил мэр города Александр Высокинский на встрече с журналистами. Чтобы избежать такого развития событий, администрация пересматривает подход к строительству школ.
Потребность в школьных местах достигнет наибольших значений к 2031—2032 годам. Существующий дефицит составляет около восьми тысяч мест, но к 2025 году он может увеличиться в пять раз. Поэтому в ближайшие пять лет город планирует построить 22 школы на 18 тысяч мест. «Сейчас у нас в работе порядка 13 школ: строятся около семи тысяч мест, в проектировании — 2300 мест», — сказал Высокинский. По его словам, для полного решения проблемы необходимо привлечь около 30-40 млрд рублей за пять лет.
На официальном сайте Екатеринбурга скоро появится карта строительства новых школ и детсадов — так что при покупке жилья можно будет увидеть, обеспечен ли этот район необходимой социальной инфраструктурой. «Мы должны понимать логику очередности: почему строим в этом районе, а не в другом. Именно поэтому сделана „тепловая“ карта строительства», — сказал Высокинский.