30 июля 2019
29 июля 2019

В Прикамье с трудом нашли застройщика для проблемного микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Три дома в Березниках предложили построить за 638 млн рублейФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На конкурс по строительству трех домов в новом микрорайоне Березников поступила только одна заявка. Компания «Спецстрой» из Санкт-Петербурга предложила выполнить работы за 638 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены до 8 августа. Об этом «URA.RU» сообщили в «Корпорации развития Пермского края» (КРПК), которая реализует проект.

Согласно документации, подрядчику необходимо построить три 17-этажных дома на 357 квартир в квартале № 10. Срок окончания строительства — II квартал 2020 года. Речь идет о домах в ЖК «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии.

Ранее КРПК расторгла договор на строительство трех домов с ООО «Строительное Управление „Радиант“» (Казань) из-за нарушения условий договора и срыва сроков строительства.

Новый микрорайон в правобережной части города начали возводить в 2014 году. Людей туда переселяют из-за провалов, которые появляются в старой части города на месте подземных выработок. Проблемную стройку сопровождают скандалы со взятками и сменой подрядчиков.

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