В Прикамье для расселения аварийного района города выбрали новых подрядчиков

В Прикамье определили новых подрядчиков для расселения жителей Березников, дома которых оказались в зоне техногенной аварии. Предыдущая фирма — «Камская долина» — на прошлой неделе объявила о самоликвидации.
Речь идет о достройке 18-этажных домов по адресам Дощеникова, 7 и Строителей, 8 в жилом комплексе «Любимов», рассчитанном на 730 семей. Постройки должны сдать осенью 2018 года. Взамен «Камской Долины» дома будут достраивать тольяттинская фирма «ЭЛРЕМ сервис», а также пермские компании «Электротехпром-ЭМУ», «Лифт-Сервис» и чайковская организация «Энерготехнологии».
«Камская долина» — крупная пермская строительная группа, работавшая в регионе с 1992 года. Однако застройщик не смог выплачивать кредиты, что связал с краевым кризисом на строительном рынке. На прошлой неделе головная организация компании объявила о своей ликвидации.
Проект застройки домов в Березниках финансируется из трех источников — краевого и федерального бюджетов, а также из бюджета компании «Уралкалий». Для переселенцев планируют построить новый микрорайон. Почти 1,1 тысячи семей уже получили жилье. Сейчас идет достройка двух домов первой очереди и восьми домов второй очереди. К 2020 году подрядчикам предстоит сдать 5,5 тысячи новых квартир для 10 тысяч человек.