30 июля 2019
29 июля 2019

Высокопоставленный судебный пристав задержан в Тюмени за перевозку наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
В отношении пристава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за перевозку наркотиков задержан замначальника городского отдела судебных приставов Айрат Халлиулин. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых кругах. По словам инсайдера, в отношении пристава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств)

«Халлиулин неоднократно был замечен сослуживцами в состоянии наркотического опьянения прямо на работе. Однако на это закрывались глаза», — добавляет источник. По его информации, пристава задержали 25 июля в компании других людей в машине, а на следующий день уже было возбуждено дело.

В региональном УФССП агентству подтвердили факт задержания. «Халлиулин на прошлой неделе уволился со службы по собственному желанию. Сейчас он дома», — добавили в пресс-службе ведомства. В управлении категорически опровергли информацию, что знали о наркотической зависимости Халлиулина.

В УМВД по Тюменской области запрос агентства перенаправили в управление СКР. В следственном комитете ответили, что не обладают информацией о задержании Халлиулина. Если вина пристава будет доказана, он может получить до трех лет тюрьмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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