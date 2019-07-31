Высокопоставленный судебный пристав задержан в Тюмени за перевозку наркотиков

В Тюмени за перевозку наркотиков задержан замначальника городского отдела судебных приставов Айрат Халлиулин. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых кругах. По словам инсайдера, в отношении пристава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств)
«Халлиулин неоднократно был замечен сослуживцами в состоянии наркотического опьянения прямо на работе. Однако на это закрывались глаза», — добавляет источник. По его информации, пристава задержали 25 июля в компании других людей в машине, а на следующий день уже было возбуждено дело.
В региональном УФССП агентству подтвердили факт задержания. «Халлиулин на прошлой неделе уволился со службы по собственному желанию. Сейчас он дома», — добавили в пресс-службе ведомства. В управлении категорически опровергли информацию, что знали о наркотической зависимости Халлиулина.
В УМВД по Тюменской области запрос агентства перенаправили в управление СКР. В следственном комитете ответили, что не обладают информацией о задержании Халлиулина. Если вина пристава будет доказана, он может получить до трех лет тюрьмы.