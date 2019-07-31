30 июля 2019
29 июля 2019

Названа причина гибели людей на химзаводе в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, знак, техника безопасности, евраз, опасность
Ростехнадзор установил всех причастных к взрыву на «Азоте»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной аварии на предприятии «Азот» в городе Березники (Пермский край), из-за которой погибли три человека, стало воспламенение взрывоопасной смеси. Об этом сообщается на сайте Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

«Причиной аварии явилось воспламенение взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри емкости при проведении на ней огневых работ, а также неудовлетворительная организация и недостаточный контроль при подготовке и проведении данных огневых работ», — говорится сообщении ведомства. В Ростехнадзоре уточнили, что расследование аварии было завершено 19 июля.

Специалисты установили всех ответственных за ЧП, к ним будут применены меры дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. «Материалы расследования переданы в следственные органы», — уточнили в ведомстве.

Авария на «Азоте» филиала «ОХК Уралхим» произошла 6 мая. По время ремонтных работ в цехе по производству аммиака произошел взрыв. Три человека погибли, один получил травмы. Предполагалось, что взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. По данному факту возбудили уголовное дело.

Руководство предприятия решило выплатить семьям погибших материальную компенсацию в размере более трех миллионов рублей. Однако в июне сын одного погибших рабочих сообщил «URA.RU», что компания в полном объеме деньги не выплатила.

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